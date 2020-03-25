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أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد "شديد الخطورة"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:01 م
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احمد العوضي
احمد العوضي
روان هيثم
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نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتناولت هذه الصورة بوستر ترويجي لعرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة" على برنامج "Watch it".

وكتب "العوضي" على هذه الصورة قائلا: "شديد الخطورة قريبا على watch it".

وتابع "العوضي" قائلا: "من إنتاج محمد مرسي، وتأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام علي".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منتظرين وبشدة ربنا معاك يا نجم، بالتوفيق ب إذن الله.

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