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حصصك في بيتك.. التعليم تعلن عن خبر هام لطلاب الثانوية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار هام لكل طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، حيث خصصت جدول لجميع حصص "اون لاين" للطلاب وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي "حصصك هاتحضرها من بيتك مع أفضل المعلمين فى الوزارة" وذلك عبر هذا الرابط

وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https:edmodo.org

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تداعيات فيروس كورونا المرحلة الثانوية التربية والتعليم

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