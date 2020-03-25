أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 25/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، ما اسماه بـ"عدم الشفافية" من قبل جمهورية الصين الشعبية في أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".







