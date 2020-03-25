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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:14 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 25/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || عاجل.. أمريكا تجدد انتقادها للصين بشأن فيروس كورونا
انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، ما اسماه بـ"عدم الشفافية" من قبل جمهورية الصين الشعبية في أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7503 شخصاً
أعلنت إيطاليا، مساء الأربعاء، عن تسجيل 683 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7503 شخصاً، موضحة أن عدد المصابين ارتفع إلى 74386 مصابا، شفي منهم 9362 حالة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || إصابة نائبة رئيس الوزراء بفيروس كورونا
قالت الحكومة الإسبانية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن نتائج الاختبارات الإيجابية على نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو، اتضح أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".