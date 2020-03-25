فايلر: تدريب الأهلي يجعلني أفضل مدرب والدوري المصري غريب

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء مقابلة صحفية مع "nzz السويسري"، للحديث عن تدريبه للقلعة الحمراء وأهدافه المستقبلية.



وأكد فايلر خلال تصريحاته، أنه سعيد بالتواجد داخل جدران الجزيرة، معربًا عن سعادته بتلك المهمة المميزة في مشواره التدريبي.



وأضاف المدير الفني: "أنا أثق أن وجودي هنا مع النادي

الأهلي، سيجعلني في مكانة أفضل وأكثر اكتمالًا، وهو يختلف عن أي نادٍ أخر".



وتابع: " هناك متطلبات كثيرة داخل هذا النادي، الفوز هو الأهم في كل شئ لذلك يتطلب مني فعل أكثر ما فعلته في أي فريق دربته".



وأكمل: " التعامل مع قائمة تضم 30 لاعب هو أمر مُرهق، وعليك التعامل مع اللاعبين بشكل خاص في ظل الضغط الواقع عليهم بخلاف الدوريات الأوروبية".



واستطرد: "التعامل في الدوري المصري غريب، هنا يتم إقالة المدربين بشكل سريع للغاية والاستمرارية هو الاستثناء، لذلك في الدوري تكون المطالب كبيرة ولكن الهزائم غير مقبولة، والخسارة تُقربك من الرحيل".



واختتم: " الأمر صعب للغاية بسبب انتشار فيروس كورونا، أقيم في فندق 90% منه فارغ بسبب تلك الأزمة، ولا نعلم مدى إستمرار الموسم من عدمه، وأتمنى عودته في أبريل كما هو محدد له".