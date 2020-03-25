البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بقيادة قطاع النفط والغاز

واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع النفط والغاز الذي صعدت بنحو 6 بالمائة، واستفادت الأسهم الأوروبية من توصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق حول حزمة التحفيزات المالية البالغ قيمتها تريليوني دولار لاحتواء تأثيرات تفشي الكورونا على الاقتصاد بعد الفشل في الاتفاق مرتين متتاليتين.





وفشل اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو "يورو جروب" بالأمس في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام آلية الاستقرار الأوروبية لمساعدة أعضاء المنطقة على مكافحة التأثير الاقتصادي للفيروس المميت.





وارتفع عدد الضحايا إثر "كوفيد-19" إلى 19 ألف متوفياً تقريباً، مع إصابة حوالي 425 ألف حالة عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز".





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى منذ عام 2009.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 3.09 بالمائة مسجلاً 313.3 نقطة، وشهد مؤشر "فوتسي" البريطاني صعوداً بنسبة 4.4 بالمائة إلى 5688.2 نقطة.





وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 4.5 بالمائة مسجلاُ 4423.3 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 9874 نقطة.





وصعد سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1.0842 دولار.







