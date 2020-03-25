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البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بقيادة قطاع النفط والغاز

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:08 م
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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
وكالات
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واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع النفط والغاز الذي صعدت بنحو 6 بالمائة، واستفادت الأسهم الأوروبية من توصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق حول حزمة التحفيزات المالية البالغ قيمتها تريليوني دولار لاحتواء تأثيرات تفشي الكورونا على الاقتصاد بعد الفشل في الاتفاق مرتين متتاليتين.

وفشل اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو "يورو جروب" بالأمس في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام آلية الاستقرار الأوروبية لمساعدة أعضاء المنطقة على مكافحة التأثير الاقتصادي للفيروس المميت.

وارتفع عدد الضحايا إثر "كوفيد-19" إلى 19 ألف متوفياً تقريباً، مع إصابة حوالي 425 ألف حالة عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز".

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى منذ عام 2009.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 3.09 بالمائة مسجلاً 313.3 نقطة، وشهد مؤشر "فوتسي" البريطاني صعوداً بنسبة 4.4 بالمائة إلى 5688.2 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 4.5 بالمائة مسجلاُ 4423.3 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 9874 نقطة.

وصعد سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1.0842 دولار.


ارتفعت البورصات الأوروبية بشكل كبير بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بقيادة قطاع التأمين الذى صعد بنحو 14.2 بالمائة، بدعم تحفيز بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسهم قطاع التأمين بنحو 14.2 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

وجاء أداء الأسواق الأوروبية الايجابي بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي الخاص ببرنامج شراء الأصول غير المحدود، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لدعم الاقتصاد وأسواق الائتمان.

وحذرت منظمة الصحة العالمية بالأمس من أن الكورونا يشهد زيادة في وتيرة انتشاره، حيث ارتفع عدد الإصابات لأكثر من 390 ألف حالة عالمياً، كما تسبب في وفاة أكثر من 17 ألف آخرين، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ويترقب المستثمرون اجتماعات "يورو جروب" لوزراء المالية في منطقة اليورو وذلك خلال مكالمة عبر بالفيديو لمناقشة استجابة المنطقة لـ"كوفيد-19".

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع النشاط الصناعي في ألمانيا ليستمر داخل منطقة الانكماش بتسجيل قراءة أدنى من 50 نقطة وهي الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

كما انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في تاريخه خلال الشهر الجاري.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 8.4 بالمائة ليصل إلى 304 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 9.05 بالمائة ليسجل 5446 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 8.4 بالمائة مسجلاً 4242.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 9700.5 نقطة.


الكلمات المفتاحية

قطاع النفط والغاز خطة التحفيز البورصات الأوروبية الاسهم الاوروبية

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