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مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد بشأن بوجبا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:09 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام عالمية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي واثق في بقاء نجم خط الوسط الفرنسي بول بوجبا في صفوف الفريق في الموسم المقبل على الأقل على الرغم من إهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته.

وذكرت شبكة ESPN العالمية أن بول بوجبا ارابط بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في نهاية الموسم الحالي وسط إهتمام كبار أندية أوروبا على رأسها يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه هذا الصيف.

وأكدت الشبكة العالمية أن مانشستر يونايتد واثق من استمرار بول بوجبا في صفوفه علمًا بأن عقده ينتهي في 2021 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مانشستر يونايتد يشك في قدرة أحد كبار الأندية الأوروبية على تحمل نفقات صفقة بول بوجبا الضخمة جدًا لذلك فإن استمرار النجم الفرنسي في صفوفه هو الأقرب.

وأفادت الشبكة العالمية بأن بول بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في مانشستر يونايتد منذ عام 2016 قادمًا من يوفنتوس وخاض مع الشياطين الحمر 150 مباراة وسجل 31 هدف وصنع 31 هدف.

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