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فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:08 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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التزم مواطنو محافظة الغربية بيوتهم فى الساعات الأولى من بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بإغلاق وحظر التجول حيث بدت الشوارع فى جميع ربوع المحافظة فارغة تماما وسط حالة من التشديدات الأمنية.

وقام مالكي المحال التجارية والمقاهي بالغلق بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء وفقًا لما ورد في القرارات التي أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية البدء اليوم الأربعاء  في تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة موضحا ان تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

ناشد المحافظ المواطنين الإلتزام بتنفيذ القرارات مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية وادراكهم لأهمية المشاركة الايجابية في اتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لاجراءات الحظر.

أشار محافظ الغربية إلى استمرار كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، إن مديرية الطب البيطري قامت بتعقيم وتطهير 1500 منشأة حكومية من بينها المستشفيات والوحدات الصحية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وأيضا دور العبادة المساجد والكنائس.

وأضاف المحافظ استمرار أعمال التوعية للمواطنين من خلال منشورات توعية بالإضافة إلى بث رسائل عبر قناة الدلتا الفضائية ومكبرات الصوت في جميع المراكز والقرى. جاء ذلك خلال جولته  بطنطا، والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عطا  نائب المحافظ ورؤساء أحياء اول وثان طنطا للتأكد من التزام جميع المحلات بقرار الغلق، كما أمر باخلاء الباعة المتجولين أمام مستشفي الطورائ الجامعي.
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا
فى أول ساعات الحظر.. شوارع الغربية تشهد التزامًا ملحوظًا

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