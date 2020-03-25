فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من إدارة التعاقدات، ولجنة التخطيط بالنادى، ضم صفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب فايلر من لجنة التخطيط ضم ملف يضم عدداً من الحراس المتميزين، تمهيداً للتعاقد مع حارس جديد يمتلك خبرات كبيرة يكون بديلاً لمحمد الشناوى حال تعرضه للإصابة.

ويأتي طلب المدرب السويسري بعد توصة يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق الأحمر، على ضرورة التعاقد مع حارس جديد بالإضافة للثنائى على لطفى ومصطفى شوبير.

ويأتي من ضمن الأسماء المطروحة للتفاوض معها عامر عامر، حارس الإنتاج، ومحمد بسام، حارس طلائع الجيش، وينتظر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، الضوء الأخضر من المدرب لبدء المفاوضات مع الحارس المنتظر لضمه مبكراً قبل فتح سوق الانتقالات، ومغالاة الأندية فى قيمة الصفقات.