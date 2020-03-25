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التموين: كل ما يخص الغذاء غير خاضع لحظر التجوال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:53 م
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السلع التموينية
السلع التموينية
داليا الحسين
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أكد  أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك بعض الأخطاء من قبل التجار والمصنعين والعاملين في مجال توريدات الخضار والفاكهة والحبوب، في فهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحظر، مشددًا على أن قرار حظر الحركة لا يشمل السلاسل الغذائية والمحلات الغذائية.

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن سيارات النقل التي تقوم بنقل البضائع الغذائية غير مرتبطة بالحظر، طالما لديه ما يثبت ذلك، مؤكًدا أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أكد في قراراته أن كل ما يخص الغذاء والطعام غير خاضع للحظر".

وأكمل مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية:"كافة السلاسل التجارية غير تابعة للحظر على الطرق العامة والشوارع الرئيسية بينم محلات البقالة في الشوارع الجانبية يمكن أن يقوموا بتوصيل الطلبات للمنازل"، متابعًا: "اطمئن المزارعين والمواطنين وأصحاب المحلات الغذائية أن الحظر لا يشملهم".

وتابع مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سوق العبور والأسواق الكبيرة وأسواق الجملة في مصر تعمل 24 ساعة في اليوم، وكل السلاسل التجارية  غير الموجودة في المولات التجارية مفتوحة، وكل المطاعم مفتوحة وتعمل على الدليفري فقط".

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين فيروس كورونا حظر حركة المواطنين حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات اسواق الجملة

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