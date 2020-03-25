Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر سيتي يخطط لضم نجم ريال مدريد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

لايزال مستقبل النجم الكولومبي، جيمس رودريجيز في صفوف ريال مدريد غامضا في الموسم المقبل، في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل المدرب زين الدين زيدان.

 

وكان رودريجيز، قد عاد الى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد موسمين معاراً في بايرن ميونيخ، ولعب هذا الموسم 13 مباراة وسجل هدف وصنع هدفين.

 

وذكرت تقارير إيطالية، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع جيمس رودريجيز، في الميركاتو الصيفي.

 

وأشارت الصحيفة الى أن جوارديولا معجب للغاية بقدرات الكولومبي صاحب الـ28 عاماً، ويراه البديل المثالي لدافيد سيلفا الذي سيرحل هذا الصيف.

أخبار تهمك

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و 14 دقيقة

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ 35 دقيقة

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status