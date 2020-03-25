مانشستر سيتي يخطط لضم نجم ريال مدريد

لايزال مستقبل النجم الكولومبي، جيمس رودريجيز في صفوف ريال مدريد غامضا في الموسم المقبل، في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل المدرب زين الدين زيدان.

وكان رودريجيز، قد عاد الى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد موسمين معاراً في بايرن ميونيخ، ولعب هذا الموسم 13 مباراة وسجل هدف وصنع هدفين.

وذكرت تقارير إيطالية، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع جيمس رودريجيز، في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الى أن جوارديولا معجب للغاية بقدرات الكولومبي صاحب الـ28 عاماً، ويراه البديل المثالي لدافيد سيلفا الذي سيرحل هذا الصيف.