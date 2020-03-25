Advertisements
Advertisements
Advertisements

رغم كورونا.. ليفربول على أعتاب تحقيق رقم قياسي جديد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
بات ناجي ليفربول، قريبًا من كسر رقم قياسي ، بفضل توقف النشاط الرياضي بالكامل في إنجلترا وأوروبا عامة.

ويحتفظ "الريدز" بصدارة البطولة برصيد82 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وبفارق كبير عن الوصيف مانشستر سيتي بـ57 نقطة فقط، ليقترب كثيرا من حسم اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

ومع مرور الأيام يستعد فريق المدرب يورغن كلوب لكسر رقم قياسي جديد، حافظ عليه مانشستر يونايتد وتشيلسي لسنوات طويلة.

حيث شهد موسم 2014-2015 محافظة تشيلسي، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على صدارة الدوري الممتاز لمدة 274 يوما.

وأما موسم 1993-1994 فقد شهد تفوق مانشستر يونايتد الملقب بـ "الشياطين الحمر"، تحت قيادة مدربه المخضرم السير أليكس فيرغسون، واحتفاظه بالصدارة لمدة  262 يوما.

وأما بالنسبة لليفربول في هذا الموسم، فهو يتصدر الدوري منذ 221 يوما، ليصبح على مقربة من كسر الرقمين التاريخيين بعد عودة النشاط..

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت في اجتماعها، الخميس الماضي، عن توقف المسابقة حتى 30 إبريل، ترقبا لما ستسفر عنه الأسابيع القادمة بشأن تفشي فيروس كورونا في العالم، وأوروبا خاصة.

الكلمات المفتاحية

ليفربول فيروس كورونا تفشي الفيروس

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 5 ساعات

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و 14 دقيقة

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 14 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ 35 دقيقة

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

Manchester United

ليفربول على موعد مع رقم قياسي غير مسبوق

نجم مانشستر يونايتد يصدم ليفربول بشأن إلغاء الدوري الإنجليزي

بفضل توقف الدوري الإنجليزي ليفربول يقترب من إنجاز تاريخي جديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status