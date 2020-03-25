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نجم ريال مدريد يرفض العفو عن لاعب منتخب فرنسا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:43 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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رفض الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني العفو عن مواطنه ماتيو فالبوينا نجم أولمبياكوس اليوناني على الرغم من مرور 5 سنوات على الأزمة التي وقعت بينهما وتسببت في إبعادهما عن صفوف منتخب فرنسا حتى الآن.

ونوه موقع Le 10 Sport الفرنسي أن بنزيما تعرض للاستبعاد من المنتخب الفرنسي بقرار من الاتحاد المحلي لكرة القدم في ديسمبر 2015 بسبب اتهامه بالتورط في ابتزاز فالبوينا.

وكشف الموقع الفرنسي أن النجم الفرنسي رفع قضية لدى محكمة النقض الفرنسية لتبرئته من تهمة ابتزاز فالبوينا على أمل العودة للمنتخب الفرنسي وأنه من المُتوقع أن يتم إصدار الحكم النهائي في العام الجاري.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بنزيما كشف عن عدم مسامحته عن فالبوينا على الرغم من مرور 5 سنوات وذلك من خلال رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وذكر الموقع الفرنسي أن بنزيما تم سؤاله عن فالبوينا من أحد متابعيه عبر حسابه، ليرد قائلاً:"فالبوينا؟ إنه في قاع البحر، لا أعرف أين هو".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في يناير الماضي عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما من تجديد عقده مع ريال مدريد في الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت التقارير أن بنزيما يعتبر واحدًا من أهم النجوم في كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق على الرغم من كل الانتقادات التي تلقاها في السنوات الماضية.

وأكدت التقارير الصحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضمان استمرار النجم الفرنسي لأطول فترة ممكنة في ريال مدريد وسيكون هذا التجديد بمثابة عقد مدى الحياة لبنزيما في السانتياجو برنابيو حتى يُقرر الاعتزال.

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