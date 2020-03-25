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"سلامة الغذاء" تعلن عن توجيهات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:39 م
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الهيئة القومية لسلامة الغذاء
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
الفجر الاقتصادي
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أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مجموعة من التوجيهات لتسيير أعمال الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية في إطار تطبيق القرارات الصادرات بشأن مواجه فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة في المنشور الصادر عنها اليوم الأربعاء، أنه فيما يخص عمليات التصدير, تتم جميع إجراءات الفحص النوعي للسلع الغذائية ( البطاطس-الفول السوداني الموالح - البصل- الثوم, وباقي السلع الغذائية المعدة للتصدير) بكل عناية داخل المنشآت ومحطات التعبئة والمفارش قبل التصدير, مع مراعاة إخطار المصدرين بضرورة الإبلاغ عن الشحنات المعدة للتصدير والمطلوب فحصها, قبل الموعد المحدد للفحص بيومي عمل على الأقل, حتى يمكن تنسيق عمل لجان الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشددت الهيئة على ضرورة المراجعة الدقيقة لجميع المستندات المطلوب مصاحبتها للرسالة, واستيفاء نتائج الفحص المعملي طبقا لنوع السلعة الغذائية المصدرة, مع مراعاة التعليمات الصادرة في شأن شهادات الصلاحية"الشهادة الصحية" .

وأكدت على ضرورة قيام العاملين بكتابة بيانات الرسالة بخط واضح مقروء, طبقا للمحددات الموجودة بالنموذج خاصة طلب الفحص, وإذن التصدير مع مراعاة أن تتم جميع إجراءات فحص الرسائل بالموانئ بكل دقة. وشددت على المصدريين ضرورة تطبيق جميع القرارات الخاصة بشأن جميع السلع الغذائية المعدة للتصدير بكل دقة سواء كانت خاضعة للفحص النوعي او خلافه, منوه إلى أنه في حالة وجود تعارض يتم الرجوع إلى المشرف العام على الاستيراد والتصدير للتوجيه, وفيما يخص الإجراءات الفنية لفحص المحاصيل النوعية فيتم الرجوع إلى القائم بتسيير أعمال إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة.

وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انسيابية تدفق الواردات الغذائية, في ذات الوقت التي تتخذ فيه الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامتها, وصلاحيتها للاستهلاك الأدامي, طبقا للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك.

وأشارت إلى أنه يتم تنظيم وتدعيم مواقع العمل التي يوجد بها تكدس للسلع الغذائية الواردة بالعدد الكافي من المفتشين للمساعدة في إنهاء إجراءات الفحص الظاهري, وسحب العينات أو إصدار المطابقات المطلوبة على وجه السرعة دون تعطيل أو تأخير.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تصدير السلع السلع الغذائيه الرقابة على السلع الغذائية استيراد السلع

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