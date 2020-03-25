وزير الثقافة: قهوة سادة والليلة الكبيرة والأعمال الاركسترا "أون لاين" لتجشيع "خليك في بيتك"

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن تدشين مبادرة جديدة تحت عنوان "الثقافة بين أيديك"، مشيرة إلى أن المبادرة بدأت أمس؛ وهي عبارة عن أرشيف من وزارة الثقافة سيتم عرضه إلكترونيا " أون –لاين" للمواطنين عبر موقع الوزارة.



وأضافت "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء، أنه تم أمس بث حفلات دار الأوبرا المصرية من خلال حفل أم كلثوم وحفلة الهيلوجرام والجميع استمتع بها، كما سيتم يوميا عرض عروض يومية ما بين عروض فنية داخل دار الأوبرا والحفلات النادرة من أرشيف المهرجانات العربية.



وأوضحت وزيرة الثقافة، أن اليوم سيتم عرض البالية الرائع "الليلة الكبيرة" لعبد المنعم كامل فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان "قهوة سادة".



وكشفت أنه سيتم عرض حفلة الفنان الكبير عمر خيرت، علاوة على فترة مع الفنان صابر الرباعي وأصالة والعديد من الحفلات الأخرى من أجل استمتاع المواطنين.



كما كشف وزيرة الثقافة أن وزير الأعلام أسامة هيكل وافق على فتح القناة الثانية لعرض تلك العروض، موجهة التحية والتقدير له.



ونوهت إلى أن كتب وسلاسل هيئة الكتاب موجودة pdf موجودة على موقع الوزارة، مؤكدة أن الكتب أون لاين والحفلات مجانا.

