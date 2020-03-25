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كيف تقضي نانسي عجرم وأطفالها الحجر المنزلي!؟

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:26 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
شيماء يونس
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شاركت الفنانة نانسي عجرم، عبر برنامج "منا وجر"، المذاع عبر فضائية "ام تي في" لبنان، حيث شاركت عبر تطبيق سكايب، وجاء ذلك في الحديث عن كيفية تقضيتها لوقتها في الحجر المنزلي، والتي من ناحية أخرى وجهت تهنئها بفوز أحد الأطفال السوريين من فريقها في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، والحديث عن تعلقها بعائلتها وأطفالها رغم إنشغالها بحفلاتها خارج البلاد وكثرة سفرها.

 ووضحت الفنانة نانسي عن كيفية تقضية وقتها مع أطفالها خلال فترة الحجر الصحي، وأشارت إلى أن الوقت رائع وتعلمت منهم الكثير، وأكتشفت أن كثرت الجلوس مع الأطفال في المتزل وإعطاءهم الكثير من الوقت يجعلك قريب منهم أكثر حيث قالت:" على قد ما تعطي لأولادك وقت على قد ما بيقرب أكثر ويفتح له قلبه وعقله"، و استكملت حديثها عن أنه يساعد الأهل على تدعيم الأهل لأبناءهم ويجعلهم على علم بنقاط القوة والضعف لهم، وقالت :عجرم" إنها تعمل على تقسيم الوقت، ولا تترك أطفالها يفعلوا ما يريدوا حتى لا يفقد الإحساس بالمسؤولية، وتستمر دراستهم أونلاين مع القيام بالعديد من النشاطات من رسم وتعلم بيانو و مشاهدة أفلام، وأضافت بروحها المرحه أن الأم على مدار اليوم تحتاج لوقت وتجعل أطفالها يفعلوا ما يريدوا بعيد عنها.

ويذكر أن الفنانة اللبانية عبرت عن سعادتها من مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز، حيث قالت :" أنا ببارك لمحمد إسلام، وكل الأطفال المشاركين في البرنامج، فجميعهم يمتلكون أصوات حلوة، وجميعهم بالنسبة لي كسبانيين"، واستكملت "عجرم" حديثها عن المشاركة في البرنامج من كونها تجربة رائعة بالنسبة لها ووضحت عن مشاركة الأطفال في البرنامج قائلة:" تجربة حلوة لهم، يكتسبوا منها خبرة، ويطوروا من موهبتهم، ووضحت من الأمل الذي تأخذه من الأطفال وحبها لمعرفة مواهبهم رفم صغر سنهم".

والجدير بالذكر أن تشارك نانسي، كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة"، من حيث مشاركتها بغناء أغنية في هذا المسلسل، ومن المقرر أن بطلات المسلسل ممكن أن يشاركوا في هذة الأغنية، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والجدير بالذكر أن المسلسل بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، نبيلة عبيد، سهر الصايغ، سيناريو وحوار أمين جمال

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