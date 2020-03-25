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ويليان يكشف سبب رفضه تجديد عقده مع تشيلسي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:36 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف اللاعب البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي سبب رفضه تجديد عقده مع البلوز خلال الفترة الماضية، وذلك قبل انتهاء عقده في الصيف القادم.

وقال ويليان في تصريحات صحفية : "تشيلسي عرضوا علي التجديد لمدة عامين، لكنني رفضت وطلبت عقد 3 سنوات ومنذ ذلك الوقت المفاوضات توقفت".

وتابع : "حتى الآن لا أعلم ان كنت سأبقى في تشيلسي ام لا، ولكنني لن أعود إلى البرازيل الان، ولدي عمل لم ينتهي بعد في أوروبا".

وكانت قد أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن ويليان سوف ينضم إلى فريق توتنهام هوتسبير في بداية الموسم الجديد.

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