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نجمي الهلال والنصر على أعتاب العودة للدوري البرازيلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:34 م
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الهلال والنصر
الهلال والنصر
أميرة فطيم
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أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب رحيل نجمي الفريق الأول لكرة القدم بناديا الهلال والنصر، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة "OGol"، أن فريقي سانتوس وجريميو، يخططان لضم لاعب الهلال كارلوس إدواردو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن إدواردو يفاضل بين الناديين، وخاصة أن عقده مع الهلال، سينتهي في يونيو القادم، ولم يجدد حتى الآن.

يذكر أن إدواردو "30 عاما، كان قد انضم إلى الهلال، قادما من صفوف فريق نيس الفرنسي، بعد أن لعب لصالح كلا من؛ ديسبورتيفو وفلومينيسي البرازيليين وبورتو البرتغالي.

وفي نفس السياق، شددت الصحيفة، على أن البرازيلي بيتروس، متوسط ميدان فريق النصر، اقترب من الانتقال إلى الدوري البرازيلي بعد تلقيه عدة عروض رسمية للتعاقد معه في الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عاما يرفض تجديد عقده مع النصر، وهو ما يعني انتقاله إلى ناد آخر بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن بيتروس، انتقل إلى النصر، قادما من نادي ريال بتيس الإسباني، بعد أن لعب في البرازيل مع فريقا كورينثيانز ثم ساو باولو.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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