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الصحة: تسجيل 19 حالة إصابة بفيروس كورونا في الأردن

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:13 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، عن رصد وتسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد المصابين إلى 172 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتفرض السلطات الأردنية منذ يوم السبت الماضي، حظر تجول إلى أجل غير مسمى للحد من تفشي فيروس كورونا، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات.

وطلب ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء الإثنين الماضي في خطاب تلفزيوني، من الناس احترام حظر التجوال، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات لمواجهة الفيروس، داعيا "أفراد الشعب إلى عدم التنقل".

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصحة الأردن

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