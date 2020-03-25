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بنزيما يُدافع عن نجم مارسيليا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:29 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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دافع كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني عن مواطنه فالير جيرمان نجم هجوم أولمبيك مارسيليا الحالي وموناكو السابق وذلك في بث على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام وشاركه اليوتيوبر الفرنسي الشهير محمد هيني مشجع مارسيليا والذي وضع جيرمان من ضمن أسوأ تشكيلة في التاريخ.

ورد عليه بنزيما قائلاًُ:"فالير جيرمان ليس سيئًا للغاية كما تقول، لماذا كان جيدًا ويسجل الأهداف في موناكو".

واختتم بنزيما حديثه قائلاً:"في مارسيليا هناك الكثير من الضغط، هناك لاعبون يمكنهم التعامل مع هذه الضغوط ولاعبون غير قادرون على ذلك، لقد بدأ جيدًا في مارسيليا، فالير جيرمان إذا كنت تشاهد هذا الفيديو فأنا أعلم أنك لاعب جيد".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في يناير الماضي عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما من تجديد عقده مع ريال مدريد في الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت التقارير أن بنزيما يعتبر واحدًا من أهم النجوم في كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق على الرغم من كل الانتقادات التي تلقاها في السنوات الماضية.

وأكدت التقارير الصحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضمان استمرار النجم الفرنسي لأطول فترة ممكنة في ريال مدريد وسيكون هذا التجديد بمثابة عقد مدى الحياة لبنزيما في السانتياجو برنابيو حتى يُقرر الاعتزال.

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