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أسهل طريقة لتعقيم سيارتك وحمايتها من وباء كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:23 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اجتاح فيروس كورونا معظم دول العالم، ويشعر الناس بالتهديد المستمر من هذا الوباء، ولكن يجب الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحماية من وباء كورنا، وفيما يلي نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتعقيم سيارتك، حال استخدامها لشراء بعض الضروريات المنزلية في حالة الطوارئ.

قدم موقع "نيوز آب ليف" بعض الإرشادات التي يجب اتباعها عند قيادة سيارتك، وهي:

1- عقم نفسك

قبل تعقيم السيارة حاول أن تحافظ على نظافتك وخلوك من الجراثيم والفيروسات عبر تعقيم نفسك قدر المستطاع، وخاصة اليدين لأنك ستستخدمهما في ملامسة المقود ومبدل الحركة، وأشياء أخرى عديدة.


2- تعقيم السيارة

قبل استقلال سيارتك، تأكد من أن سيارتك خالية من الجراثيم، قم بارتداء القفازات ثم نظف سيارتك جيداً وتخلص من أي أوساخ على المقاعد والمقود ومبدل الحركة. بعد ذلك يمكنك البدء في عملية التعقيم.


3- تعقيم السيارة من الخارج

ابدأ بنقاط اللمس الخارجية وقم بتعقيمها أولاً باستخدام مطهر يعتمد على الكحول (70 بالمائة). قم بتعقيم مقابض الأبواب حيث أن هذا هو الجزء الأكثر ملامسة، ولا تنس تعقيم مفتاح السيارة وجهاز التحكم عن بعد ومرآة السائق الخارجية.

4- تعقيم السيارة من الداخل

ابدأ بتنظيف وتعقيم نقاط اللمس الأساسية مثل مقبض الباب الداخلي، وعجلة القيادة، ومقبض مبدل الحركة، ووحدة التحكم المركزية، وضبط المقعد، والمرايا الداخلية، وصندوق القفازات.


5- عليك الاحتفاظ بهذه الأشياء

احتفظ ببعض الأشياء الضرورية داخل السيارة مثل المناديل، لكي تستخدمها إن اضطررت للعطس أو السعال، ومطهر اليدين لاستخدامه عند الضرورة.

6- تجنب اصطحاب المسافرين معك

من الأفضل أن تقود السيارة بنفسك ولا تستخدم سائقاً إلا عند الضرورة القصوى، كما يُنصح بعدم اصطحاب أي شخص معك والذهاب بمفردك لإنجاز مهمة التسوق كي لا تعرض الآخرين لخطر العدوى.


8- تجنب الدخول بسيارتك إلى المناطق المزدحمة

تجنب الدخول بسيارتك إلى الأماكن المزدحمة، وعند ملء الوقود، احتفظ بمسافة كافية بينك وبين عامل محطة الوقود أو أي أشخاص آخرين يتواجدون في المكان. 

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