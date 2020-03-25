بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

فجر رمضان صبحي، نجم هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار حاليا للنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية حول وجهته القادمة هل ستكون العودة إلى هدرسفيلد تاون أم الدوري الإنجليزي أم الإيطالي، رد قائد المنتخب الأولمبي "لدي بالفعل عرض من الدوري الإيطالي، ولكن بشكل عام وجهتي القادمة ستكون أوروبا، أتمنى وصول أي عرض مناسب".

وبدأ مسئولو الأهلي حاليا المفاوضات للتعاقد مع بديل رمضان صبحي في الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب والملقب بخليفة محمد صلاح.

وكان الأهلي يخطط لضم طاهر في الموسم الماضي، ولكن مغالاة المقاولون تسببت في إفشال الصفقة.