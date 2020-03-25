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"الداخلية" تكشف مواقع الدخول والخروج في مدن الرياض ومكة والمدينة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:13 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، والتي تضمنت منع الدخول والخروج إطلاقًا من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، تقرر ما يلي:

1: منع الدخول والخروج من مدينة الرياض عند المواقع التالية: "مركز الضبط الأمني الشمالي في طريق القصيم، ومركز الضبط الأمني في صلبوخ "سلطانة"، ومركز الضبط الأمني في سعد، ومركز الضبط الأمني في القدية، ومركز الضبط الأمني في طريق ديراب، ومركز الضبط الأمني في طريق الخرج، وسيتم استحداث نقطة أمنية على طريق الخرج القديم، واستحداث نقطة أمنية برماح.

2 : منع الدخول والخروج من مدينة مكة المكرمة عند المواقع التالية: "مركز الضبط الأمني في الشميسي بطريق جدة السريع، ومركز الضبط الأمني بالشميسي طريق جده القديم، ومركز الضبط الأمني بمركز سبوحة السيل، ومركز الضبط الأمني بالكر، ومركز الضبط الأمني بالكعكية، ومركز الضبط الأمني بالنورية، وإضافة إلى الطرق الفرعية الداخلة إلى مكة المكرمة.

3: منع الدخول والخروج من مدينة المدينة المنورة عند المواقع التالية: "مركز الضبط الأمني بطريق مكة (الهجرة)، ومركز الضبط الأمني بطريق ينبع (الفريش)، ومركز الضبط الأمني بطريق تبوك (الحفيرة)، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع (الحار)، وإضافة إلى نقطة أمنية مؤقتة على طريق المدينة القصيم القديم.

علما بأن مواقع الضبط الأمني أعلاه هي لإيضاح حدود المنع.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، إن منع التجول في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيبدءًا من الساعة الثالثة عصر غد الخميس، وستتولى مراكز الضبط منع الدخول والخروج في تلك المناطق وباقي مناطق المملكة.

وجدد متحدث الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية حول فيروس كورونا، التأكيد على أن التزام المواطنين بأمر منع التجول سيكون له أكبر الأثر في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "ندعو إلى تنفيذ خطة منع التجول لمنع تفشي الفيروس ونواصل فرض منع التجوال بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والحرس الوطني، مشيرًا إلى أن هناك التزام عال من المواطن والمقيم بشأن منع التجول وهذا يبشر بأنه كلما تم الالتزام بالتباعد زادت مقاومة انتشار الفيروس في كل مواقع المملكة".

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