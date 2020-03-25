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ملحم: فلسطين سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:05 م
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الناطق باسم الحكومة الفلسطينية - ملحم
الناطق باسم الحكومة الفلسطينية - ملحم
وكالات
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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة على الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ووصل حصيلة المصابين الفيروس إلى 64 حالة.

وقال ملحم: إن "حالة الوفاة سجلت لدى سيدة كانت في العقد السابع من العمر وأقامت في قرية بدو بقضاء القدس"، موضحاً أن السيدة الستينية كانت تعاني من انتكاسة صحية صباح هذا اليوم، وأخذت لها العينات قبل أن نتأكد من إصابتها، إلا أن وضعها الصحي كان سيئا وتوفيت على إثر ذلك، ونقلت العدوى إلى ابنتها وزوجها.

كما أفاد بأن الإصابتين سجلتا لابنة السيدة المتوفاة وزوج ابنتها، فيما يجري فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة، داعيًا العمال في أراضي الـ48 إلى العودة لمنازلهم بحجر صحي عاجل لمدة 14 يوما، كي لا ينقلوا العدوى لأبنائهم وشعبهم، مبينا: "لقمة العيش صعبة ومرة لكن حياة أطفالنا وعائلاتنا أغلى من كل شيء".

وبحسب أحدث الإحصائيات يبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم، أكثر من 423 ألف حالة.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

الكلمات المفتاحية

ملحم كورونا فيروس كورونا فلسطين الحكومة الفلسطينية

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