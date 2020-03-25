الصين تشتري كمية قياسية من النفط الروسي مع تهاوي طلب أوروبا

اشترت الصين كمية قياسية قدرها 1.6 مليون طن من النفط الروسي للتحميل في البحر على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة، مستغلة تهاوي أسعار خام الأورال الروسي الرئيسي وانهيار الطلب في أوروبا، بحسب تصريحات متعاملون اليوم الأربعاء لوكالة رويترز.





هذا مستوى قياسي شهري جديد لإمدادات الأورال المتجهة إلى الصين بعد أن تجاوزت 1.2 مليون طن في يناير.





يمد ذلك أيضا الشركات الروسية بحبل إنقاذ في وقت تواجه فيه صعوبات لبيع النفط في أوروبا بسبب تراجع حاد في الطلب من جراء فيروس كورونا.





ويتزامن أيضا مع تعهد سعودي بإغراق المستهلكين بالخام وسط حرب على الحصص السوقية مع روسيا.





وقد تشير التسليمات أيضا إلى أن الصين تستغل انهيار أسعار النفط لتزويد احتياطياتها الاستراتيجية.





وتفيد تقديرات المحللين لدى وود ماكنزي أن احتياطيات البترول الاستراتيجية والتجارية للصين قد تصل إلى 1.15 مليار برميل في 2020، بما يعادل طلب 83 يوما، ارتفاعا من 900 مليون في 2019 وما لا يتجاوز 200 مليون برميل في 2014.





وقال ثلاثة متعاملين في سوق الأورال إن يونيبك الصينية اشترت حوالي 800 ألف طن من الخام للتحميل في موانئ البلطيق خلال النصف الثاني من مارس آذار ونحو 500 ألف طن للتحميل أوائل ابريل.





وقال متعاملان إن رويال داتش شل حجزت ناقلة عملاقة لشحن 300 ألف طن من خام الأورال إلى الصين للتحميل في النصف الأول من ابريل.





ولم ترد سينوبك، الشركة الأم ليونيبك، على طلب للتعليق. وقالت شل إنها لا تعلق على أنشطة التجارة.





وقالت مصادر، اشترطت عدم كشف هويتها، إن عدة شركات تكرير صينية أخرى طلبت شراء خام الأورال أيضا. وأحجموا عن تسمية مشترين محتملين نظرا لشروط السرية.







