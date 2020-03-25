تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن أخر التطورات بخصوص عرض النادي الأهلي لتجديد عقد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وقال المصدر إن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أبلغت فتحي بشروط النادي المالية للتوقيع على عقود تجديد تعاقده لموسمين أخرين وهو ٩ مليون جنيه في الموسم.







