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تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي
الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:04 م
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علي نبوي
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كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن أخر التطورات بخصوص عرض النادي الأهلي لتجديد عقد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال المصدر إن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أبلغت فتحي بشروط النادي المالية للتوقيع على عقود تجديد تعاقده لموسمين أخرين وهو ٩ مليون جنيه في الموسم.
وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط أكدت لفتحي أن النادي ملتزم بسقف مالي للعقود وهو ٩ مليون جنيه في الموسم مثلما تم الاتفاق مع وليد سليمان الذي وقع عقود تجديده لموسمين، والنادي لن يتخطاه.