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الحكومة الإسبانية: إصابة نائبة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:58 م
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رئيس الوزراء الإسباني ونائبته
رئيس الوزراء الإسباني ونائبته
وكالات
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قالت الحكومة الإسبانية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن نتائج الاختبارات الإيجابية على نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو، اتضح أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضافت الحكومة: أن اختبار كالفو كان إيجابيا للفيروس في اختبار أجري يوم أمس الثلاثاء، بعد اختبار سلبي سابق، ولكن تم إجراء اختبار آخر، لأن الاختبار الأخير أثبت أنه غير حاسم.

ويذكر أن إسبانيا سجلت 2991 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما وصلت أعداد الإصابات إلى 42 ألفًا و58 حالة إصابة، حتى صباح اليوم، وفقًا لإحصاءات جامعة حونز هوبكنز الأمريكية.

وبحسب أحدث الإحصائيات يبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم، أكثر من 423 ألف حالة.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

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نائبة رئيس الوزراء كورونا فيروس كورونا الحكومة الإسبانية الحكومة إسبانيا

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