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كالتشيو ميركاتو: تشيلسي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:53 م
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تشيلسي
تشيلسي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن تشيلسي الإنجليزي وضع نجم أياكس أمستردام الهولندي، كأحد أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الالكتروني أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، حدد تاجليافيكو بديلا جيدا حال فشل النادي في التوصل لاتفاق مع إدارة ليستر سيتي الإنجليزي بشأن ضم لاعبه بن شيلويل.

ويبحث لامبارد عن بديل لمدافعه الإيطالي إيمرسون بالميري، والذي ربما يرحل عن الفريق اللندني في صيف هذا العام.

وذكر الموقع أن تشيلسي سيستغل علاقته الجيدة بمسؤولي أياكس لضم تاجليافيكو، خاصة وأن الناديين توصلا في السابق لاتفاق على انضمام المغربي حكيم زياش إلى صفوف النادي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

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