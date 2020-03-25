"الداخلية": مراكز الضبط تتولى منع الدخول والخروج من المناطق المحظورة





وجدد متحدث الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية حول فيروس كورونا، التأكيد على أن التزام المواطنين بأمر منع التجول سيكون له أكبر الأثر في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "ندعو إلى تنفيذ خطة منع التجول لمنع تفشي الفيروس ونواصل فرض منع التجوال بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والحرس الوطني، مشيرًا إلى أن هناك التزام عال من المواطن والمقيم بشأن منع التجول وهذا يبشر بأنه كلما تم الالتزام بالتباعد زادت مقاومة انتشار الفيروس في كل مواقع المملكة".





وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأربعاء، أن جميع الطرق المؤدية للمناطق المحظور التنقل منها وإليها مغلقة.

وأكد المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، أن مخالفة منع التجول تسجل على الفرد لا على المركبة مشيرًا إلى وجود التزام كبير بين المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول.

ولفت إلى أن الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والجهات الأمنية تعمل على تطبيق أمر منع التجول في كل مدن ومناطق المملكة.

يذكر أن مخالفة منع التجول تستوجب الغرامة 10 آلاف أول مرة، وتضاعف في المرة الثانية، ثم يتم الحبس مدة لا تزيد على 20 يومًا في المرة الثالثة.

وأوضح متحدث الداخلية، أن القوات المسلحة ستساعد في تطبيق قرار منع التجول، وأن اليوم سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح التفاصيل الجديدة لأمر منع التجول.





ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.

وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









صرح المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، بأن منع التجول في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيبدءًا من الساعة الثالثة عصر غد الخميس، وستتولى مراكز الضبط منع الدخول والخروج في تلك المناطق وباقي مناطق المملكة.