ياسمين صبري بإطلالة رياضية عبر "انستجرام"

شاركت الفنانة ياسمين صبري،صورة من أحدث جلسة تصوير لها وظهرت وهي ترتدي ملابس الرياضة داخل صالة الجيم، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعبر الجمهور عن إعجابه بالصورة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "ماشاء الله جمالك"وقال آخر "خدي قلبي مش عايزه".



وتشارك ياسمين صبري في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فرصة تانية" وهو بطولة آيتن عامر ودياب وهبة مجدي وإدوارد ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني وسارة الشامي، والذي تم وقف تصويره بسبب ما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال وطرق الحفاظ على النفس من خلال البقاء في المنزل.



وخاضت "صبري" السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "حكايتي" مع الفنان أحمد صلاح حسني ووفاء عامر وأحمد حاتم وإدوارد وهنادي مهنى وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

