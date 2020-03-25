Advertisements
Advertisements
Advertisements

ياسمين صبري بإطلالة رياضية عبر "انستجرام"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:53 م
Advertisements
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة ياسمين صبري،صورة من أحدث جلسة تصوير لها وظهرت وهي ترتدي ملابس الرياضة داخل صالة الجيم، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعبر الجمهور عن إعجابه بالصورة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "ماشاء الله جمالك"وقال آخر "خدي قلبي مش عايزه".

وتشارك ياسمين صبري في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فرصة تانية" وهو بطولة آيتن عامر ودياب وهبة مجدي وإدوارد ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني وسارة الشامي، والذي تم وقف تصويره بسبب ما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال وطرق الحفاظ على النفس من خلال البقاء في المنزل.

وخاضت "صبري" السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "حكايتي" مع الفنان أحمد صلاح حسني ووفاء عامر وأحمد حاتم وإدوارد وهنادي مهنى وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام فيروس كورونا انستجرام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 14 ساعة

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ ساعتين

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و 9 دقيقة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

سارة نخلة تنضم لأبطال "حكايتي" مع ياسمين صبري

طرح برومو مسلسل "حكايتي" لـ ياسمين صبري على "mbc 4"

أزمة بين مصمم الأزياء محمود غالي وصناع مسلسل حكايتي لـ ياسمين صبري

مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل حكايتي

ياسمين صبري بملابس رياضية داخل الجيم (صورة)

ياسمين صبري مع شقيقها في الجيم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status