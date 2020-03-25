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اليونايتد يصارع ليفربول وتشيلسي على ضم صفقة الموسم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:00 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ولا يمانع فريق دورتموند في لبيع سانشو، الذي بلغ العشرين اليوم الأربعاء، وشخصيات بارزة في النادي الألماني تعتقد أن أولد ترافورد هو وجهته الأكثر احتمالاً.

 

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" الإنجليزية، أن المنافسة على توقيع سانشو لا تزال مشتعلة، لأن ليفربول وتشيلسي من بين أولئك الذين يراقبون الوضع.


ويعتقد أن سانشو حريص على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن غادر كرة القدم الإنجليزية إلى دورتموند مقابل 8 مليون جنيه استرليني من مانشستر سيتي قبل ثلاث سنوات.

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