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متحدث المترو يكشف خطة المرفق لمواجهة فيروس "كوفيد-19"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:03 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، عن خطة مرفق مترو الأنفاق لمواجهة فيروس "كوفيد-19"، ومنع تكس وازدحام المواطنين، موضًحا أنه يتم إضافة قطارات لمنع تواجد الزحام والتجمعات بين المواطنين وعدم تكدسهم في المحطات.

وأضاف "الهادي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعا، أن هناك تنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق بعدم تكدس المواطنين أمام المحطات.

واستطرد المتحدث باسم مترو الأنفاق قائلًا: "اتخذنا إجراءات وقائية واحترازية لتقليل والحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا: "قبل تشغيل القطارات يكون هناك مجموعات عمل لتطهير جميع المحطات ويتم غسيل القطارات من الداخل والخارج قبل تحركها".

وأشار إلى أنه تم منع الباعة الجائلين والمتسولين في التواجد بالمحطات كما تم التنسيق مع 20 نقطة إسعاف القاهرة لنقل أى حالات طوارئ تحدث بداخل أي محطة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الثلاثاء، أن قطارات المترو ستبدأ في تطبيق إجراءات حظر التجوال التي أعلنتها الدولة.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، إن المترو سيعمل غدًا من الساعة ٥:٣٠ صباحًا وأن آخر قطار سيتحرك الساعة ٥:٣٠ مساءً، قبل موعد الحظر بساعة ونصف الساعة، مضيفًا أنه اعتبارًا من يوم الخميس سيعمل المترو من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، بحيث يكون آخر قطار يتحرك الساعة٤:٣٠ مساءً.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، والتي تتمثل في حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.




الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا تطبيق حظر التجوال اخبار

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