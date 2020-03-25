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بعد انتشار كورونا.. تامر حسني يقدم دعاء لرفع البلاء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:00 م
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تامر حسني
تامر حسني
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شارك الفنان تامر حسني متابعيه وجمهوره، بنشر فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء الفيديو بأداء دعاء بصوته، لرفع البلاء بعد الحاله العامة التي تجتاح العالم من انتشار فيروس كرونا، حيث جاءت كلمات الدعاء في انشغلنا بالرزق عن الرزاق وانشغلنا بالنعم عن المنعم، ولا بنحس ولا بنحس بالنعمة الا لما تروح من إيدينا".

ووضح  "حسني" أن  الدعاء أدائه وألحانه، ورؤية موسيقية عبدالرحمن شوقي، حيث جاء الدعاء بردود فعل إيجابية من قبل متابعيه حيث جاءت في " عجبتني جدا، ياتيمو الله عليك بجد، أفضل ممثل ومغني عربي"، ومن يرد على الدعاء بقول اللهم أمين، وربنا يرفع عنا البلاء ويحفظ الجميع.

والجدير بالذكر أن تامر خلال الفترة السابقة أطلق حملة "اشرب مياه حالا بعد إذنك"، وذلك عبر صفحاته الشخصية، موجها طلبه لجمهوره ومتابعيه بشرب المياه و المشروبات الدافئة، فهي إحدي طرق الحماية والقضاء على فيروس الكرونا، وكتب قائلا:" بعد بفكركم زى ما بفكر ولادى كل يوم، لو سمحتوا  كل شوية اشربوا مياه أو مشروبات دافئة أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيرة، كلهم حلوين، اجعلوها عادة وثبتوها".

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