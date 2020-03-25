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بسبب كورونا.. محمد محي يأجل طرح ثاني أغاني ألبوم "بتاع زمان"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:43 م
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محمد محي
محمد محي
مصطفى فكيه
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طرح النجم محمد محي، في فبراير الماضي أغنية جديدة له ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم " بتاع زمان" بعنوان "سهرانين" وحققت نجاحا كبيرًا وانتشارا واسعا بين جمهور محمد محي، ومن المقرر أن يطرح أغنية جديدة خلال هذه الأيام وهو لم يتم. 

وقال المنتج هيثم دردير في تصريحات صحفية بأنه لم يستقر بعد على معاد طرح الأغنية بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يطرح محيي أغنية درامية بعنوان "فوضت أمري" من ألحانه، وكلمات الشاعر أشرف أمين، وتوزيع محمد العشي.

واستقبل جمهور محيى بالأيام الأخيرة نبأ عودته من جديد بعد غياب طويل عن جمهوره بترحاب واسع، بعد أن أطلق بوستر تشويقي من ألبومه الجديد الذى يتعاون فيه مع عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى الذى يعد مفاجأة لجمهوره من حيث التنوع والاختلاف في الأغنيات.

ويتعاون محمد محيى في الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدي ونور الدين مصطفى وهاني رجب وسلطان صلاح الشاعر الراحل رضا أمين.

كما يتعاون مع الملحنين محمد رحيم ووليد سعد ومصطفى عوض وإيهاب عبد الواحد ومدين وحمادة النادي ومحمود شريف وكريم حمدي ومديح، ويضم الألبوم عدد من الأغاني من ألحان محمد محيي، فيما اقتصرت التوزيعات الموسيقية على كل من فهد ومحمد العشى ورفيق عاكف.

وانتهى محيى في الأيام الماضية من جلسة تصوير خاصة بالألبوم مع المصور خالد فضة، والشاعر أسامة محرز، واستقر محيى على اختيار بوستر لكل أغنية من أغاني الألبوم، وذلك حسب قصة الأغنية وكلماتها، ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، "سهرانين"،" فوضت أمرى “حاجة غريبة"، "واحد يخون"، "ساقى الورد".. وغيرهما.

آخر ألبومات محمد محيي، كان ألبوم "مظلوم" والذى طرحه عام 2008 وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغاني "زي كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضي" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائي.

الكلمات المفتاحية

محمد محيي فيروس كورونا البوم بتاع زمان اغنية سهرانين

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