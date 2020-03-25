بعد حظر الحركة.. تعرف على المواعيد الجديدة لتشغيل مترو الأنفاق



وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، إن المترو سيعمل من الساعة ٥:٣٠ صباحًا وأن آخر قطار سيتحرك الساعة ٥:٣٠ مساءً، قبل موعد الحظر بساعة ونصف الساعة، مضيفًا أنه اعتبارًا من يوم الخميس سيعمل المترو من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، بحيث يكون آخر قطار يتحرك الساعة٤:٣٠ مساءً.



يأتي ذلك تطبيقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، والتي تتمثل في حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.





وأعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 442 حالة، وبلغت حالات الشفاء 93 حالة.

وأضافت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للإعلان عن مستجدات المرض، أنه تم تسجيل حالة وفاة وحيدة اليوم ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بالإضافة إلى تعافي ١٣ حالة جديدة خرجوا من العزل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.



أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، عن تعديل مواعيد جميع خطوط مترو الأنفاق الثلاثة لتتناسب مع تطبيق تعديل الحظر، موضحا أن أول قطار سيتحرك من المحطات سيكون في 6 صباحا بينما أخر قطار يتحرك من محطة حلوان بالخط الأول للمترو سيكون 5 حتى يصل محطة مترو المرج الجديدة فى 6:45 قبل بدء حظر التجوال.وأضاف "الهادي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن آخر قطار في محطة المرج الجديدة سيكون 5:20 مساءً.ونوه المتحدث باسم مترو الأنفاق، إلى أن آخر قطار في محطة شبرا الخيمة والمنيب سيكون 5:30 مساءً، بينما آخر قطار يتحرك من محطة نادي الشمس سيكون 5:20 مساءً، وأخر قطار سيكون فى مترو العتبة فى 5:50 مساءً، مؤكدا أن جميع الخطوط سينتهي عملها قبل الحظر بنصف ساعة.وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن قطارات المترو ستبدأ في تطبيق إجراءات حظر التجوال التي أعلنتها الدولة.