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مرتضي منصور يحسم موقفه من ضم نجوم الأهلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:46 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن الفريق يمتلك العديد من النجوم وهم الأفضل في مصر بل وإفريقيا   أن نادي الزمالك لن يفاوض أي لاعب من الأهلي في الفترة الحالية.


وشدد مرتضي في تصريحاته: " لن نفاوض أي لاعب من الأهلي ونحترم الظروف الموجودة حاليا مطالبا الجميع بالتكاتف مع الحكومه المصريه في القرارات التي اتخذت من أجل حمايه المواطنين وعلى الشعب المصري أن يلتزم حتى لانصل ماوصلت إليه دول أخرى".


يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف في الفترة الحالية بعد أن ، أقر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط، وتأجيل جميع المسابقات المحلية بسبب أزمة فيروس كورونا الراهنة.

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