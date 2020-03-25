خاص.. انفراجة في مفاوضات الأهلي وهيدرسفيلد لاستمرار رمضان صبحي

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن أخر تطورات مفاوضات النادي مع إدارة هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لاستمرار رمضان صبحي ضمن صفوف فريقه، خلال الموسم المقبل.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن هناك إنفراجة في المفاوضات بين الطرفين وقد تشهد الساعات المقبلة أخبار سارة للجماهير.



وأضاف: " هناك محاولات من جانب المارد الأحمر بتخفيض المقابل المادي المطلوب لاستمرار اللاعب على سبيل الإعارة مجددًا حتى الانتقالات الشتوية المقبلة".



وتابع: " السويسري رينيه فايلر المدير الفني، يتمسك ببقاء اللاعب ويرفض رحيله، وطالب إدارة النادي بالمحاولة مرارًا وتكرارًا للحصول على موافقة ناديه بالإستمرار".



واختتم: " أخر متطلبات النادي الإنجليزي، كانت الحصول على مبلغ 9 ملايين و500 ألف جنيه إسترليني، مقابل البيع النهائي، إلا أن هناك لتمديد الإعارة فقط".



ومن المقرر أن تنتهي إعارة اللاعب مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، بعدما قضى موسم ونصف موسم داخل القلعة الحمراء.