ربة منزل تحاول الانتحار بسبب مشاكل زوجية بالإسكندرية



تلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوصول سيدة تدعى "ع ع ع" ربة منزل ٣٥ عامًا، مصابة بتعب شديد وإدعاء تناول مادة غير معلومة، وجارِ إسعافها بالمستشفى الرئيسى الجامعي.



وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وبالفحص، وتبين أن المصابة متزوجة ومقيمة دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وتناولت حبوب الغلال السامة للتخلص من حياتها، وذلك إثر خلافات زوجية تمر بها المصابة مع زوجها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بقسم شرطة ثان العامرية، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية إخطارًا بالمحضر رقم 6 أحوال يفيد بقيام بلطجى يدعى " ال.م" بالتعدى على حارس عقار يدعى "ش.م" متواجد فى عمارة سكنية فى دائرة قسم الشرطة بالسلاح الأبيض أثناء نومه وبصحبة آخرين فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يحملون أسلحة بيضاء مما أثار الذعر.



وأكد شهود عيان الواقعة انهم فوجئوا بقيام مجهولين بالتعدى على العمارة السكنية ومحاولة اقتحامها منهم شخص يظهر عليه علامات تعاطى المخدرات وقيامه بسب والتلفظ بالفاظ خارجة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على حارس العقار مما أثار الذعر فتم إبلاغ الشرطة.



تم تحرير محضر بالواقعة وجارى ضبط وإحضار المتهم من قبل مباحث قسم شرطة ثانى الرمل.



كان مجلس الوزراء أعلن قرارات صارمة إعتبارا من اليوم الأربعاء، منها يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.



تمكّن الأطباء بالمستشفي الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إنقاذ زوجة في العقد الرابع من عمرها، بعد محاولتها الإنتحار بتناول حبوب الغلال السامة للتخلص من مشاكلها الزوجية.