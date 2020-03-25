تامر عاشور يعلن عن موعد حفله المقبل "أون لاين"

أعلن المطرب تامر عاشور،عن موعد حفلته الغنائية وهو يوم الجمعة 27 مارس الساعة 10مساءا والتي ستذاع عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "عاشور" تعليقا على بوستر الحفلة معلنا عن موعدها "استنوني يوم الجمعة 27 مارس في حفل لايف على قناتي الرسمية على اليوتيوب الساعة 10 مساءا ".



وعبر الجمهور عن فرحته بهذه الحفل من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق"، وقال آخر "فكرة تحفة مستنيين".



ويقوم عدد من الفنانين دعم حملة "خليك في البيت"، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المطربين قد أعلنو عن حفلاتهم الأون لاين لتقليل الإختلاط والحد من انتشار فيروس كورونا.



وقامت فرقة مسار إجباري بأول حفل "أون لاين" يوم الجمعة الماضي،علي قناتهم الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدمو عدد من أغانيهم الشهيرة في وصلة مباشرة.



وستقوم دار الأوبرا ببث حفل "أون لاين" يوم الخميس المقبل يضم مطرب على الحجار والموسيقار عمر خيرت وريهام عبد الحكيم وأمينة خيرت