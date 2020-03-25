Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر عاشور يعلن عن موعد حفله المقبل "أون لاين"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:41 م
Advertisements
تامر عاشور
تامر عاشور
مي مرسي
Advertisements
أعلن المطرب تامر عاشور،عن موعد حفلته الغنائية وهو يوم الجمعة 27 مارس الساعة 10مساءا والتي ستذاع عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "عاشور" تعليقا على بوستر الحفلة معلنا عن موعدها "استنوني يوم الجمعة 27 مارس في حفل لايف على قناتي الرسمية على اليوتيوب الساعة 10 مساءا ".

وعبر الجمهور عن فرحته بهذه الحفل من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق"، وقال آخر "فكرة تحفة مستنيين".

ويقوم عدد من الفنانين دعم حملة "خليك في البيت"، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المطربين قد أعلنو عن حفلاتهم الأون لاين لتقليل الإختلاط والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت فرقة مسار إجباري بأول حفل "أون لاين" يوم الجمعة الماضي،علي قناتهم الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدمو عدد من أغانيهم الشهيرة في وصلة مباشرة.

وستقوم دار الأوبرا ببث حفل "أون لاين" يوم الخميس المقبل يضم مطرب على الحجار والموسيقار عمر خيرت وريهام عبد الحكيم وأمينة خيرت

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حفل غنائي تامر عاشور أون لاين

أخبار تهمك

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ ساعتين

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 5 ساعات

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ نصف ساعة

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد حفل تامر عاشور المرتقب

حفلان غنائيان لـ تامر عاشور في سبتمبر الجاري.. تعرف على التفاصيل

تأجيل حفل تامر عاشور بالتجمع الخامس.. تعرف على موعدها الجديد

تعرف على تفاصيل حفل تامر عاشور خلال موسم الرياض

تعرف على موعد حفل عمرو دياب في موسم الرياض

تامر عاشور يروج لحفلته الجديدة بمدينة جدة: "مستنيكم٢٤ يناير.. أقوى حفلة في جدة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status