صحة الدقهلية: إجراءات إحترازية مكثفة للحد من انتشار كورونا

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واضاف ان التبرع يتم على ارقام حسابات مستشفى الجامعه لجنة الزكاه والصدقات ببنك ناصر الاجتماعى " 34810 " وحساب البنك الاهلى " حساب مستشفى الجامعه ببنك ناصر 4323000224518500010 swift " او التوجه لقسم الحسابات بمستشفى الجامعه " ممدوح عادل " للتبرع واستلام ايصال رسمى او التبرع من خلال ارقام فودافون كاش 01099287160 او اتصالات كاش 01122319734.





قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية الجديدة فى مواجهة إنتشار فيروس كورونا – كوفيد 19.وأشار “مكى” إلى غلق العيادات الخارجية بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ونقل عيادات (الجراحة – الاطفال – العظام – النسا – الباطنة) الى مراكز طب الاسرة والوحدات الصحية القريبه من كل مستشفى، وتوزيع باقي التخصصات الطبية وعمل مأموريات لاطباء (الاسنان – الصيادلة – العلاج الطبيعي) الى الطب الوقائي للمشاركة في اعمال الترصد.وأكد "مكي" على صرف قرارات نفقة الدولة لمستحقيها لمدة ثلاثة أشهر وصرف علاج مرضي البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز لمدة ثلاثة أشهر، صرف البان الاطفال للمنتفعات لمدة ثلاثة أشهر، وقف الزيارات لمرضي المستشفياتأعلنت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة عن تشكيل لجنة لتجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة ل 35 سرير عناية مركزة بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني.اللجنة برئاسة الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي وتنسيق كلا من الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة والدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة واسماء السيد من المستشفى وطه فريد وممدوح العدل من حسابات المستشفى.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجامعة بسرعة تجهيز وحدات عناية مركزة جديدة تستوعب اعداد اضافية في حالة زيادة حالات انتشار الاشتباه بفيروس كورونا وتقديم دور المساعدة والدعم الطبى لمستشفيات وزارة الصحة لإستقبال حالات الاشتباه بفيروس الكورونا في حالات انتشار الوباء لا قدر الله والتي ستستمر بتجهيزاتها بعد انتهاء الأزمة لخدمة المرضى.ومن جانبه وجه " الشعراوى " مدير عام مستشفيات الجامعة الدعوة لجميع هيئات وأفراد المجتمع المدني للقيام بدورهم المستمر في العطاء ودعم إنجاز وحدات العناية المركز الجديدة مشيرا إلى ان التبرع يتم عن طريق المستشفى بإيصال أو حساب التبرع أو عن طريق التبرع للشركات التي ستتعامل معها المستشفى لصالح تجهيز العناية.