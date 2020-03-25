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روسيا تعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا
الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:35 م
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وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأربعاء، أن البلاد سجلت أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو: إن "المريضين توفيا في العاصمة الروسية موسكو، وكانا الأول منهما في 88 عاما والثاني من 73 عاما من عمرهما"، لافتا إلى "تسجيل إصابتهما بفيروس كورونا وهما على قيد الحياة"، مضيفا: "تم تأكيد أنهما عانيا من الالتهاب الرئوي، كما رصدت إصابتهما بأمراض مزمنة".
ويعتبر المريضات أول متوفيين مسجلين جراء فيروس كورونا في روسيا منذ بدء التفشي في البلاد.
وحتي مساء اليوم، سجلت روسيا 658 إصابة بفيروس كورونا بشكل عام، بينها 480 في موسكو، فيما تم رصد 30 حالة شفاء.
وبحسب أحدث الإحصائيات يبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم، أكثر من 423 ألف حالة.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.