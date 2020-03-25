9 إجراءات عاجلة لـ'الرعاية الصحية' بنقابة الصحفيين

أصدر أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، منذ قليل، بيانًا؛ أعلن فيه عن 9 إجراءات عاجلة، تتخذها اللجنة، في مواجهة وباء كورونا المستجد.





وقال "عبدالمجيد" إنها تدرك أهمية اللحظة الراهنة، التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تضافر جهود جميع المخلصين بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وفي القلب منها النقابات المهنية، خاصة لجان الرعاية الاجتماعية والصحية بها.





وجاء نص البيان كالتالي:





إدراكًا لأهمية اللحظة الراهنة، التي تمر بها البلاد، وتتطلب تضافر جهود جميع المخلصين، بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وفي القلب منها النقابات المهنية، خاصة لجان الرعاية الاجتماعية والصحية بها، نحيط علم حضراتكم باتخاذ لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، الإجراءات التالية:





١- تعمل لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، يوميًا، على مدار الساعة لخدمة الزملاء، من خلال تواجد فرد واحد لمشروع العلاج بالنقابة، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، فيما يعمل فريق العمل طيلة اليوم، لإنهاء الإجراءات المطلوبة عبر أرقام الطوارئ، وتحويلات الواتس.





٢- نتلقى شكاوى الاشتباه الخاصة بالصحفيين وأسرهم على رقم واتس ( ٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠)، ونذكركم برقم طوارئ كورونا الخاص بوزارة الصحة (١٠٥).





٣- نتلقى طلبات إجراء تحويلات الأشعة والتحاليل، والتحويل للمستشفيات، بشأن الرعاية الطبية عامة على واتس( ٠١٠٢٣١٨٢٣٩٣).

٤- قام رئيس اللجنة بطرح مد فتح مشروع العلاج، بشكل استثنائي، حتى يوم الخميس ٢ إبريل، لتمكين من فاتته الفرصة، ويرغب في الاشتراك.





٥- تسهيلًا على الزملاء، وحفاظًا على سلامتهم، يمكنهم إرسال ما يفيد طلب الاشتراك، وبيانات العضو وأسرته، والصور الخاصة بهم، إذا لم يكن سبق اشتراكه في أعوام سابقة على رقم الواتس (٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠)، وسيتم الاشتراك له، على أن يُسدد فور تسلمه الكارنيهات.





٦- قام رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بالتنسيق مع الأساتذة، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد شبانة السكرتير العام، وحسين الزناتي أمين الصندوق، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتسهيل تفعيل الاشتراك عن بُعد لمن تحول الظروف الحالية دون حضورهم، في المدى الزمني المطروح، وذلك بصرف سلفة إلى الخزنة للسداد، لحين تحصيل المستحقات فور تسلم المستحقات، مع تسليم الزملاء كارنيهات الاشتراك.





٧- تتاح إمكانية التقسيط، للزملاء، شريطة توافر ضمان بدل، أو خطاب تحويل القسط، من الأجر، يتم إحضاره من المؤسسة الصحفية، وفي تلك الحالة يدفع الزميل قسط اشتراك ١٥٠ جنيهًا فقط، والباقي على ثلاثة أشهر.





٨- وافق مجلس النقابة على اقتراح رئيس لجنة العلاج، بإعفاء الحالات التالية من غرامة التأخير، لراغبي الاشتراك الاستثنائي، وهم:





أ- المتعطلة صحفهم، أو المفصولون.

ب- الذين تصادف وجودهم خارج البلاد، خلال فترة الاشتراك الرسمي.

ج- مراسلو الصحف بالمحافظات، الذين لم يتمكنوا من الحضور في المواعيد الرسمية.





ويثبت التواجد خارج البلاد، بجواز السفر، والمراسلون بخطاب من الجريدة.



