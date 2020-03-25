رئاسة الحرمين تعلن إغلاق التوسعة السعودية الثالثة للحد من "كورونا"

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارا بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة، في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الحرمين الشريفين.





وباشرت الرئاسة العامة العمل على حزمة من الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين في الآونة الأخيرة، وتوسعة تلك الإجراءات لتشمل إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام، وتكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية بالحرمين الشريفين، وإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام، وكذلك تقليص أعداد العاملين والعاملات بالحرمين الشريفين.





يذكر أن استمرارية الأعمال في الحرمين الشريفين لازالت قائمة عن بعد، وتقوم جميع الإدارات بتسيير أعمالها وفق الآليات المحددة للعمل عن بعد مع ضمان جودة العمل.





وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.

وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الإجراءات كالتالي:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.











