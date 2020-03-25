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السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج بالسير لمدة 12 ساعة يوميا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر السماح لسيارات النقل المحملة بمواد البناء والإنتاج بالسير من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً بصفة يومية وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وناشدت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

الكلمات المفتاحية

قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا سيارات النقل الداخلية الإجراءات الاحترازية

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