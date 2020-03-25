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رئيس مدينة الغردقة إلى "لفجر": تنسيق بين المواقف لوصول السيارات قبل موعد الحظر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:39 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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قال اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل بدء موعد الحظر الذى أقره مجلس الوزراء بتطبيق الحظر من الساعة السابعة مساءًا حتى الساعة السادسة مساءً.

وأكد "وجدي" في تصريح خاص إلى "لفجر"، أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بعدم خروج أى سيارة من موقف الإقليم أثناء عملية الحظر، مشيرًا إلى أنه تم خروج آخر سيارة من الموقف حتى تصل إلى المحافظة أو المدينة قبل بدء الحظر.

وأضاف وجدي، أنه تم غلق موقف السرفيس أيضا الساعة 6.15 لضمان تطبيق موعد الحظر فى موعده.
وكان شن مجلس مدينة الغردقة بقيادة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة حملة مكثفة بالتنسيق مع قسم الشرطة، للتأكيد على غلق المطاعم والمقاهي والاسواق والكافيتريات بالمدينة، فى المواعيد المحددة التى شملها قرار مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر.

وقامت حملة مشكلة من الوحدة المحلية، مساء يوم الأربعاء، ضمت قسم الأزمات والبيئة وتراخيص المحلات وقسم المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، بالمرور على جميع المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية، للوقوف على التزام اصحاب المقاهى والمطاعم بقرار الغلق.

يذكر أن قرار رئاسة الوزراء الذى صدر خلال الفترة الماضية بغلق المقاهى والكافتيريات والمراكز التجارية حدد مواعيدا للغلق من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحًا.

وكان قدم محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الأربعاء، الشكر والتقدير للدكتور تامر مرعي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر والدكتورة نصره سعد مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالبحر الأحمر، وكل العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة، نظرًا لجهودهم في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا، حيث حرص المحافظ على مقابلتهما في مكتبه، بحضور اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة.

ووجه المحافظ بتوفير سيارات ومعدات إضافية، للمشاركة في حملات تعقيم وتطهير الفنادق والقرى السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع نشر الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين من خلال اللوحات الإعلانية الموجوده بكل مدينة بمدن المحافظة.

استمع المحافظ خلال اللقاء إلى كافة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة الطب الوقائي على مستوى المحافظة من تطهير وتعقيم المنشآت والفنادق السياحية والمصالح الحكومية والبنوك وماكينات الصراف الآلي والأسواق التجارية على مستوى المحافظة حيث أكدت مديرة الطب الوقائي أن العمل يجري بشكل يومي على مدار ال ٢٤ ساعة والقيام بعمليات التعقيم والتطهير على مستوى المحافظة وان هناك العديد من الجمعيات الأهلية التي تقوم بالمساعدة والمشاركة والتطوع والتبرع بأجهزة الرش والمطهرات فضلا عن توعية المواطنين بضرورة تعقيم وتطهير منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى طبقا للتوقيات المحددة من قبل الدولة.

ومن ناحية أخرى، في ضوء اهتمام محافظ البحر الأحمر باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تحول دون انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة مواطنين البحر الأحمر فقد شدد المحافظ على أنه سيقوم بحملات مرور مكثفة على كافة الصيدليات ومحال البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعارها الطبيعية دون المغالاة، حيث سيحيل من يرفع الأسعار إلى النيابة العامة.

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