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مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:29 م
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الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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أعلن النادي الأهلي منذ عدة أيام عدم التجديد بشكل رسمي للثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي نجمي الفريق الأحمر، حيث طالب الأول بالاعتزال فيما يقترب إكرامي من الانتقال إلى صفوف بيراميدز.

وأصبح صالح جمعة نجم الأهلي قريب هو الآخر من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وقد طالب السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي إدارة النادي بالتخلص من صالح جمعة في الصيف بسبب عدم إلتزامه مع النادي.

ويواجه الأهلي صعوبة كبيرة في تسويق صالح جمعة بسبب أن أغلب الأندية رفضت التعاقد معه في الصيف بسبب عدم إلتزامه وتراجع مستواه بشكل كبير جدا.

وسيبدأ المارد الأحمر في البحث عن نادي مناسب ليقوم ببيع صالح جمعه له في الصيف القادم.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

الكلمات المفتاحية

صالح جمعة شريف أكرامي الأهلي أخبار الأهلي

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