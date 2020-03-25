Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنك الدولي والنقد الدولي يطالبان بتعليق ديون الدول الفقيرة بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:26 م
Advertisements
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
Advertisements
دعا البنك الدولي وصندوق النقج الدولي في بيان مشترك صادر اليوم الأربعاء، إلى تعليق مدفوعات الديون الثنائية على الدول الأشد فقراً؛ لتخفيف العبء عليها في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وطالبت المؤسستان الدوليتان  جميع الدائنين الثنائيين إلى تعليق فوري لمدفوعات الديون من بلدان "المؤسسة الدولية للتنمية" التابعة للبنك الدولي والتي تساعد الدول الأكثر فقراً.

وأضاف البيان أنه من المرجح أن يكون لانتشار فيروس كورونا عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على دول المؤسسة الدولية للتنمية، التي يقطنها ربع سكان العالم وثلثي سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع.

وأوضح البيان أن ذلك سيساعد على تلبية احتياجات السيولة الفورية للدول الفقيرة لمواجهة التحديات التي يفرضها تفشي كورونا وإتاحة الوقت لتقييم أثر الأزمة واحتياجات التمويل لكل بلد.

وتابع البيان: "ندعو قادة مجموعة العشرين إلى تكليف البنك الدولي وصندوق النقد لإجراء التقييمات، بما في ذلك تحديد الدول التي تعاني من حالات ديون لا يمكن تحملها، وإعداد اقتراح لاتخاذ إجراءات شاملة من قبل الدائنين الثنائيين الرسميين لمعالجة كل من احتياجات التمويل وتخفيف عبء الديون على هذه البلدان".

وأكد صندوق النقد والبنك الدولي أنهما سيعملان على الموافقة على الاقتراح خلال اجتماعات الربيع في يومي 16-17 أبريل المقبل.

وتعتقد مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنه من الضروري في هذه اللحظة توفير شعور عالمي بالراحة للدول النامية بالإضافة إلى إشارة قوية إلى الأسواق المالية.


وخصص البنك الدولي  نحو 150 مليار دولار على مدار 15 شهرا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة فيروس كورونا.

أعلن البنك الدولي عن توفير ما يصل إلى 150 مليار دولار على مدار الـ15 شهرا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس البنك الدولي الدول الدائنة في مجموعة العشرين إلى السماح للبلدان الأشد فقرا بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية بينما تحارب الوباء الخطير، مشيرا إلى ضرورة تكريس موارد الدول الفقيرة على الإجراءات الصحية في مواجهة الأزمة.

ويجهز البنك حاليا مشاريع في 49 دولة للمساعدة في محاربة الفيروس بموجب تسهيل ائتماني سريع، ومن المتوقع اتخاذ قرارات هذا الأسبوع بشأن ما يصل إلى 16 مشروعا منها.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صندوق النقد الديون الدولية الديون الثنائية البنك الدولي

أخبار تهمك

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 42 دقيقة

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي لا يريد أن يراه في برشلونة.. بارتوميو يستعد لبيع المنبوذ

منذ ساعتين

"الناس فوق بعضها".. مؤتمر "الصحة" المصدر الأساسي للعدوى!

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يقرر التضحية بخمسة لاعبين من أجل ضم صديق ميسي

منذ 36 دقيقة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ ساعة و نصف

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة الـ 20 يؤكد تحقيق نمو اقتصادي قوي

"النقد الدولي" يبحث تقليص اجتماعات الربيع خوفًا من "كورونا"

البنك الدولي وصندوق النقد يتعهدان بمساعدة الدول لمواجهة كورونا

البنك الدولي يخصص نحو 12 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

النقد الدولي: أزمة كورونا تتطلب رداً على المستوى العالمي

"النقد الدولي" ينفي احتمالية تكرار الأزمة المالية بسبب كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
05:51 م

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

02:56 م

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

05:30 م

"الناس فوق بعضها".. مؤتمر "الصحة" المصدر الأساسي للعدوى!

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status