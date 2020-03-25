البنك الدولي والنقد الدولي يطالبان بتعليق ديون الدول الفقيرة بسبب كورونا

دعا البنك الدولي وصندوق النقج الدولي في بيان مشترك صادر اليوم الأربعاء، إلى تعليق مدفوعات الديون الثنائية على الدول الأشد فقراً؛ لتخفيف العبء عليها في ظل مكافحة فيروس كورونا.





وطالبت المؤسستان الدوليتان جميع الدائنين الثنائيين إلى تعليق فوري لمدفوعات الديون من بلدان "المؤسسة الدولية للتنمية" التابعة للبنك الدولي والتي تساعد الدول الأكثر فقراً.





وأضاف البيان أنه من المرجح أن يكون لانتشار فيروس كورونا عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على دول المؤسسة الدولية للتنمية، التي يقطنها ربع سكان العالم وثلثي سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع.





وأوضح البيان أن ذلك سيساعد على تلبية احتياجات السيولة الفورية للدول الفقيرة لمواجهة التحديات التي يفرضها تفشي كورونا وإتاحة الوقت لتقييم أثر الأزمة واحتياجات التمويل لكل بلد.





وتابع البيان: "ندعو قادة مجموعة العشرين إلى تكليف البنك الدولي وصندوق النقد لإجراء التقييمات، بما في ذلك تحديد الدول التي تعاني من حالات ديون لا يمكن تحملها، وإعداد اقتراح لاتخاذ إجراءات شاملة من قبل الدائنين الثنائيين الرسميين لمعالجة كل من احتياجات التمويل وتخفيف عبء الديون على هذه البلدان".





وأكد صندوق النقد والبنك الدولي أنهما سيعملان على الموافقة على الاقتراح خلال اجتماعات الربيع في يومي 16-17 أبريل المقبل.





وتعتقد مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنه من الضروري في هذه اللحظة توفير شعور عالمي بالراحة للدول النامية بالإضافة إلى إشارة قوية إلى الأسواق المالية.







