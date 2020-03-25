لهذا السبب.. مسلسلات رمضان مهددة بالإيقاف

لقد خيم على العالم بأكمله حالة من الرعب والخوف الشديد بعد انتشار الوباء المميت الذي يعرف باسم "كورونا" والذي يحمل اسمًا أخر وهو "Covid14"، وبسبب هذا الوباء الذي لا يعرف مصدره حتى الأن توقف تصوير بعض المسلسلات الرمضانية مع إستئناف تصوير البعض الأخر.



ومن خلال السطور التالية يعرض إليكم 'الفجر الفني' نبذة عن المسلسلات الرمضانية التي لم يستئنف تصويرها.



1-'' تيمون وبومبا ":



أوقف المخرج "أحمد الجندي" تصوير مسلسل هذا المسلسل لمدة أسبوع وذلك بسبب هذا الوباء المميت، وعلى أن يتم إستئناف تصويره مرة أخري خلال الأسبوع المقبل إذا لم يحدث تطرأت جديدة بخصوص هذا الوباء الذي ينتشر بسرعة البرق.



وسوف تدور أحداث هذا المسلسل في إطار الكوميدية، وقد شارك في بطولته العديد من النجوم منهم بيومي فؤاد، أحمد فهمي، أكرم حسني، لطفي لبيب، ويزو، وتأليف "أيمن وتار".



2-" فرصة ثانية ":



أوقف المخرج "مرقس عادل" تصوير الحلقات المتبقية من فرصة ثانية، وأعطى أجازة مؤقتة على أن يتم كسرها في بداية شهر أبريل إذا لم تتزايد أعداد ضحايا "كورونا".



وشارك في بطولة هذا المسلسل العديد من النجوم منهم "ياسمين صبري" وهذا يمثل لها البطولة المطلقة الثانية بعد مشاركتها في مسلسل "حكايتي" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، إدوارد، محمد جمعة، هبة مجدي، أيتن عامر، محمود البزاوي، أحمد مجدي، نهال عنبر، سارة الشامي، هبة عبد الغني، عمر الشناوي، أحمد الشامي، دياب، أحمد مجدي، وتأليف "مصطفى جمال هاشم".



3-" ليالينا ":



أعطى المخرج "أحمد صالح" أجازة مؤقتة لطاقم عمل هذا المسلسل لمدة أسبوع، على أن يتم إستئناف التصوير مرة أخرى على أمل الإنتهاء من أزمة هذا الوباء المنتشر.



وتدور أحداث هذا المسلسل في إطار إجتماعي، وشارك في بطولته كلا من محمد الشقنقيري، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، ميدو عادل، نهى عابدين، هاجر الشرنوبي، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس، وأخرون، وهو من تأليف "أحمد عبد الفتاح".



4-" ونحب تاني ليه ":



أوقف المخرج "مصطفى فكري" تصوير باقي حلقات هذا المسلسل وذلك للوقاية من الإصابة بهذا الوباء المميت، ولم يعلن عن موعد إستئناف تصويره بعد، حيث أن المؤلف "عمرو محمود ياسين" لم ينتهي من كتابة باقي الحلقات ومن المقرر تسليمه لباقي الحلقات في نهاية هذا الشهر.



وسوف تدور أحداث هذا المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي، وشارك في بطولة هذا العمل العديد من النجوم منهم سوسن بدر، محسن صبري، شريف منير، ياسمين عبد العزيز، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، تارا عماد، كريم فهمي، إسلام جمال، إيمان السيد.



5-" إسود فاتح ":



أوقف المخرج "كريم العدل" تصوير باقي حلقات هذا المسلسل للوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر إستئناف تصويره مرة أخري في نهاية هذا الشهر.



وسوف تدور أحداث هذا العمل في إطار إجتماعي، وشارك في بطولته كلا من هيفاء وهبي، روجينا، نبيل نور الدين، شريف سلامة، حنان سليمان، نانسي صلاح، حسام الجندي، أحمد فهمي، صبري فواز، رانيا منصور، فراس سعيد، عمر السعيد، خالد الشيوي، ناصر سيف، معتصم النهار.



6-" اختراق2 ":



يواجه هذا المسلسل ظروفا صعبة، ويعيش طاقم العمل بأكمله حالة من الحزن لتوقف تصويره الذي كان من المقرر أن يتم بين مصر والسعودية، ولكن تعليق الطيران بسبب هذا الوباء يجعلهم في حالة من الغموض نحوه.



وكان من المفترض أن تدور أحداث هذا المسلسل حول أثار الإرهاب على المجتمع، ويشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من مي سليم، محمود حمدان، نضال نجم، طلال السدر، حسن عيد، وائل عبد العزيز، وأخرون، وتأليف كلا من "محمود حمدان"، "فضل توشنا"، من إخراج "أحمد حسن".



7-" القمر أخر الدنيا ":



أوقف المخرج "تامر حمزة" تصوير هذا المسلسل وذلك لمدة أسبوعين، على أن يواصل تصويره مرة أخرى إذا لم يتزايد هذا الوباء في الإنتشار.



ومن المقرر أن تدور أحداث هذا المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كلا من سميرة عبد العزيز، بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، مؤمن نور، وأخرون.



ومن خلال هذه السطور، ننتقل الى بعض المسلسلات التي مازالت تواصل تصوير حلقاتها.



1-" دهب عيرة ":



يواصل المخرج "سامح عبد العزيز" تصوير باقي حلقات هذا المسلسل ولم يتوقف بعد.



وسوف تدور أحداثه في إطار إجتماعي، ويشارك في بطولته كلا من يسرا، خالد سرحان، هنادب مهنى، سلوى عثمان، عبير صبري، تيام قمر، جومانا مراد، حلا شيحة، وأخرون، ومن تأليف كلا من "أمين جمال"، "أحمد عادل سلطان".



2-" 100 وش ":



تواصل المخرجة "كاملة أبو ذكري" تصوير هذا المسلسل ولم تتوقف حتى الأن عن التصوير رغم الظروف الصعبة التي نعايشها بسبب هذا الوباء.



وسوف تدور أحداث هذا المسلسل في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته العديد من الفنانين منهم أسر ياسين، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، علا رشدي، بيومي فؤاد، محمد عادل، ومن تأليف كلا من "أحمد وائل"، "عمرو الدالي".



3-" البرنس ":



لم يتوقف المخرج "محمد سامي" عن تصوير حلقات هذا المسلسل، ومازال طاقم العمل مستمرا حتى الأن في الأستوديو.



وتدور أحداث هذا المسلسل حول شخصية تدعى "رضوان البرنس" وسوف تتمحور حول جميع الأحداث المشوقة للجمهور.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من محمد رمضان، محمد جمعة، علاء زينهم، حمدي هيكل، دنيا عبد العزيز، أحمد زاهر، محمد مهران، روجينا، إدوارد، سلوى عثمان، نجلاء بدر، وأخرون، ومن تأليف "محمد سامي".