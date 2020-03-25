حصاد وأرقام بتروجت في 17 جولة بالقسم الثاني



منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروجت بقيادة علاء عبدالعال، لاعبيه اجازة مفوحه للاعبين، بسبب إيقاف النشاط الرياضى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.



وخاض فريق بتروجت اللقاء 17 مباراة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة، من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في مثلهم .



حيث حقق الفوز على الداخلية 0/1، والقناة 0/2، والنجوم 0/2، والمريخ 0/3، وجمهورية شبين 0/1، وسيراميكا كليوباترا 1/2، والنصر 3/1، والزرقا1/0، وتعادل بدون أهداف مع جمهورية شبين، والزرقا، والترسانة وتعادل مع الداخلية 1/1، والزرقا بالدور الثاني.



وتلقى الفريق البترولي الخسارة من من سيراميكا 0/1، والنصر 0/2، وكوكاكولا 1/0، ومنتخب السويس 1/2.



سجل فريق بتروجت 17 هدف عن طريق، خالد عبد الرزاق 3 أهداف، وهدفين لكلا من: إسلام كانو، وإسلام سمير، حمود فيلكس، وهدف لكل من: جون مانجا، ورشاد المتولي وأحمد كمال، ومحمود عماد، وايزيكال وسامح إبراهيم وعبد الرحمن السكران، وسكنت شباكه 9 أهداف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط