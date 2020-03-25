عاجل.. برشلونة يقرر التضحية بخمسة لاعبين من أجل ضم صديق ميسي





يسعى نادي برشلونة الإسباني لضم صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق في الموسم القادم.





وأظهر نادي برشلونة رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





وكان نادي إنتر ميلان قد رفض الشتاء الماضي بيع مارتينيز إلى أي نادي نظرا لحاجة الفريق الشديدة له ولكن غير النادي وجهته ومن المتوقع أن يرحل اللاعب بمبلغ أكبر من الشرط الجزائي في عقده والبالغ 111 مليون يورو.





وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة وضع خطة جديدة لضم مارتينيز وهي دفع مبلغ مالي إلى نادي إنتر ميلان بالاضافه إلى 5 لاعبين من الفريق.





وأشارت الصحيفة إلى أن الخمسة لاعبين الذين ينوي نادي برشلونة التضحيه بهم لضم لاوتارو وهم "آرثر ميلو وجان كلير توديبو وآرتورو فيدال وكارليس ألينيا ونيلسون سيميدو".





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع مارتينيز في الصيف القادم أبرزها نادي باريس سان جيرمان ونادي ريال مدريد.



