وزير الإعلام يرد على انتقادات مؤتمر 'الصحة' اليوم: فوجئنا بالزحام

رد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على ما تم تداوله من انتقادات بشأن ما حدث في مؤتمر اليوم بوزارة الصحة بشأن مستجدات وباء فيروس كورونا.





وقال "هيكل" إنه بالرغم من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل عقد المؤتمر بمقر وزارة الصحة، وتوزيع الكمامات علي جميع الحاضرين من الصحفيين والإعلاميين، إلا أنه فوجيء بالزحام الشديد، ولم يكن أمامهم سوى المفاضلة بين أمرين، إما تأجيل المؤتمر للمرة الثانية أو إلغاؤه تمامًا، مما يعني عدم صدور أي بيان اليوم.





وأضاف أنه تم عقد المؤتمر في عجالة والانتهاء منه سريعًا، فلم يستغرق المؤتمر سوي القليل من الوقت لصدور البيان، وذلك منعًا لانتشار الفيروس، موضحًا أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمرات القادمة بأماكن مفتوحة وجيدة التهوية، ستكون على الأغلب بمقر وزارة الدولة للإعلام بجاردن سيتي.





وكان قد أثار التكدس الذي شهدته قاعة المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، بمشاركة الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، حالة من الغضب الشديد بين رواد السوشيال ميديا، نظرًا لغياب إجراءات الوقاية والتباعد التي تحث عليه الوزارة المواطنين باستمرار.





وانتشرت صور المؤتمر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة شديدة من الغضب؛ حيث أظهرت اللقطات مدى إمكانية تعرض الحضور، من المسؤولين والصحفيين ومراسلي القنوات والصحف لعدوى فيروس كورونا، لتلاصقهم الشديد في قاعة مغلقة وسيئة التهوية.





وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن ماهية خضوع الحاضرين للمؤتمر لتحليل pcr بشكل مسبق من عدمه، أو التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.